Gasperini: “Io mai in una big, quell’Inter non lo era. Estero? Preferisco l’Italia”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha rilasciato una forte dichiarazione sull’Inter in un’intervista a Tuttosport.

“Io sono contento di ciò che sono riuscito a fare, non ho rimpianti per una mancata carriera ad alti livelli. Anche se è vero: non sono mai stato in una grande squadra. E l’Inter? Ma quella mica era una grande squadra, almeno come valori tecnici. All’estero? Non amo molto quel tipo di esperienza. Io sto bene in Italia, nel mio mondo. Per espatriare dovrebbe arrivarmi qualcosa di davvero importante e affascinante”.

