Gasperini: “Prima o poi il Napoli dovrà battere la Juve. Se il Napoli mi chiamasse….”

Gianpiero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Rai:

“Prima o poi il Napoli questa Juve dovrà pure batterla. O no? Come si battono i bianconeri? Ah, beh, bisognerebbe segnare un gol in più, o comunque magari portarsi in vantaggio e poi sperare di condurre in porto il risultato.

Io al Napoli? Se mi arrivasse una chiamata sarebbe difficile rifiutare.

Il miglior successo per l’Atalanta in Europa è stato di ricevere tanto affetto anche da tifosi di altre squadre.

Nazionale? Gli allenatori amano il lavoro quotidiano

