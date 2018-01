Gasperini: “Io come Sarri ma non ho mai allenato una grande”

L’allenatore dell’Atalanta, che domani incontrerà il Napoli in campionato, ha parlato della sua carriera e di Sarri.

Gasperini, alla vigilia della delicata gara, ha rilasciato importanti dichiarazioni attraverso le pagine del Correre dello Sport. Il tecnico di Grugliasco, parlando a 360 gradi, ha ricordato la sua esperienza all’Inter durata poco ed andata male: “Nella mia carriera sono stato 3 giornate sulla panchina dell’Inter che in quel momento era una grande… decaduta. Il mio lavoro non l’ho neppure iniziato perché non me ne hanno dato il tempo, ma il passato… è passato”.

E a chi, ricordandogli della gara di domani contro il Napoli, gli chiede se si sente rammaricato del fatto che Sarri stia facendo bene, lui risponde in maniera lapidaria: “Rammaricato perché Sarri si è affermato in una grande come il Napoli e io no? No, perché io una grande non ho mai avuto la possibilità di allenarla”.

Daniele Arcella