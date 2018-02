Gasperini:”formazione scelta contro la Juve? Molti di loro hanno battuto il Napoli”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a TgRai:

“Sulle polemiche per la formazione non c’è da rispondere, domenica avrei comunque schierato giocatori della nostra rosa che è questa, molti dei quali avevano fatto bene nel quarto col Napoli.

Coppa Italia con la Juve? Vincere sarebbe un’impresa, comunque la semifinale è già di per sé un grande risultato. Andiamo a fare un partita che può portarci ad una finale. Sarebbe fantastico. Sarà difficile, come lo è stato al San Paolo. L’Atalanta non giocava questo tipo di gare da tanto tempo e deve crederci”.

