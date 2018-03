Gattuso: “Abbiamo perso all’andata. Donnarumma? Tutti sbagliano”

Il Milan è stato sconfitto dall’Arsenal e non si qualifica per i quarti di finale di Europa League e Gattuso è intervenuto dopo la gara.

A Sky Sport il tecnico dei rossoneri ha così commentato la prestazione della squadra: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Questo passaggio di turno l’abbiamo perso a San Siro, non qua. Mi arrabbio quando si vede che si molla. Non dobbiamo svaccare o subire gol perché non c’è veemenza.

Non voglio parlare degli episodi degli arbitri, come sbagliano i calciatori così fanno anche loro. Tutta la squadra sta alzando l’asticella. Sono contento, è il percorso che dobbiamo fare. Ma sono molto arrabbiato per il 3-1, non dobbiamo dare la sensazione che lasciamo il campo. Non mi piace vedere una squadra vulnerabile.

Obiettivo Champions? Prepariamo gara dopo gara e lavoriamo con serenità e lucidità. Non voglio sentire alibi. La gara l’abbiamo sbagliata a San Siro. Ora dobbiamo riposare. Questa è una squadra cjhe può fare ancora di più, è una squadra giovane e possiamo arrivare ai livelli dell’Arsenal.

Donnarumma? Gli dico di alzare la testa. Sbagliano i portieri e i grandi giocatori. Come si sbaglia un calcio di rigore o un gol a porta vuota, può sbagliare anche uno dei più forti portieri al mondo. L’importante è che non si faccia condizionare da questo. Si parla di Reina, dobbiamo lasciarlo tranquillo. Io ho il dovere di proteggerlo su qualsiasi cosa succederà. Oggi ha commesso un errore ma bisogna guardare avanti. Abbiamo grande fiducia in Gigio”.

