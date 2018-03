Gattuso: “Abbiamo sbagliato e faticato. Ritorno? Prima c’è il Genoa”

Il Milan ha perso 2-0 negli ottavi di finale contro l’Arsenal.

Gennaro Gattuso, tecnico dei rossoneri, ha analizzato la prestatione della squadra ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “Abbiamo faticato e sbagliato tanto. L’Arsenal ci è stato superiore: hanno qualità e quella non si compra al supermercato. Dobbiamo comunque guardare già al Genoa.Chi gioca a calcio a questi livelli sa che è difficile giocare partite come questa. Per fare esperienza bisogna prendere anche queste legnate e fare questi percorsi. Fin quando non giochi sfide del genere, si parlerà sempre di inesperienza. Ci sta, anche io a 21 anni facevo partite negative in cui sbagliavo.

Non pensiamo già adesso al ritorno, prima c’è il Genoa: ci stiamo giocando qualcosa di importante. Portiamo comunque una maglia importante, non possiamo permetterci di fare scampagnate. L’episodio da rigore su Calhanoglu? Io mi sarei buttato, lo tocca. Il contatto c’è, ma va bene così.

Abbiamo fatto male in fase di palleggio. Ma non solo: ci imbucavano centralmente, cosa che non accadeva troppo spesso ultimamente.

La condizione fisica? Non eravamo pesanti, era più una questione psicologica e di abitudine, perché queste partite sono diverse dalla Serie A. Domenica anche se non abbiamo giocato abbiamo simulato i carichi di lavoro del derby, non so se è stato sbagliato qualcosa”.

Comments

comments