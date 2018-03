Gattuso: “Approccio complicato. Andrè Silva ha tanto talento”

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria di Marassi.



“Oggi eravamo preoccupati perché dopo due mesi ottimi abbiamo perso contro l’Arsenal. Abbiamo sbagliato l’apptoccio e faccio i miei complimenti al Genoa: era una partita che avremmo potuto perdere.

Dobbiamo migliorare, non c’e ancora la giusta cattiveria. Andrè Silva è un ragazzo giovane che comunque gioca in una nazionale forte, con cui ha vinto l’Europeo: deve adattarsi al campionato ma ha grande voglia ed applicazione. I cambi sono stati fatti al momento giusto, volevamo provare a vincere: è già la quarta o quinta volta che utilizzo il 4-4-2 in corsa e oggi è andata bene”.

Comments

comments