Gattuso: “Cutrone mi ricorda molto Pippo Inzaghi”

Il tecnico parla ai microfoni di Premium dopo la vittoria in casa della Spal.

“Siamo contenti del risultato, ma non è stata una partita facile: è vero che è finita 4-0, ma abbiamo sofferto soprattutto la velocità di Lazzari e sui calci piazzati. Dopo 20 minuti abbiamo sacrificato Calhanoglu quasi a uomo su Lazzari, a volte con una squadra più organizzata tatticamente si può soffrire meno, qualche automatismo dobbiamo ancora migliorarlo. Dobbiamo guardare avanti, alla prossima partita, ma non bisogna pensare che questo risultato risolva i nostri problemi: dobbiamo continuare a lavorare”.

“Cutrone è un ragazzo giovane che ha voglia, può migliorare. Deve imparare a giocare con la squadra e a tenere qualche palla in più, nel primo tempo ha perso un paio di palloni. Somiglia a Inzaghi e Massaro, giocatori con queste caratteristiche. Tutti dicono che non ha grandissima qualità a livello tecnico, ma può migliorare ed è per queste volte che tantissime volte mi arrabbio con lui”.

