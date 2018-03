Gattuso: “Domani non si può sbagliare. Stiamo vicini a Kalinic e Silva”

Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter, previsto per le 20.45 di domani sera.

“Sapevo già da due settimane che il presidente sarebbe arrivato qui, domani verrà a mangiare con noi e parlerà alla squadra: fa piacere. È molto vicino a noi e non fa mancare a nulla, è un segnale importante per la società. Ci alleneremo un po’ prima perché dopo le 15:30 il campo ghiaccia, ma per il lavoro che facciamo quando ti alleni per 70-80 minuti i carichi sono uguali: c’è l’aggiunta di tensione e stress, ma la squadra è pronta. I ragazzi sono belli freschi, non c’è nessun alibi e dobbiamo giocare la partita come se fosse una finale.

Giocare un derby tra campo e panchina è difficile, in panchina ci sono molti più pensieri: domani voglio vedere una squadra umile, che rispetta gli avversari. Noi non possiamo sbagliare, al contrario loro: non dobbiamo giocare con il braccino. Abbiamo speso tanto ma non voglio sentire parlare di stanchezza: voglio undici avvelenati per portare a casa una gara difficile per noi. Vero che abbiamo recuperato tanti punti, ma hanno punti di vantaggio su di noi e sono più forti ora.

Spalletti ha più esperienza di me ed é più preparato, questa cosa mi preoccupa. Troveremo un allenatore molto preparato. Analizzando un po’, nelle ultime partite loro hanno cambiato modo di giocare: sono la squadra che fa più cross in campionato, ma nelle ultime gare è cambiata. Perisic e Candreva vengono più dentro il campo per lasciare campo ai terzini, sono una squadra difficile da affrontare. Icardi è uno degli attaccanti più forti al mondo, ha intelligenza tattica incredibile: bisogna stare attenti perché è un cecchino, se ha una o due occasioni non ti perdona.

Bisogna aiutare ragazzi come André Silva e Kalinic, un applauso in più è un fischio in meno può fare solo bene. Un mese fa massacravate tutti Biglia: in questo momento tutti sono cresciuti, giochiamo da squadra. Quando parlo di difesa parlo di tutti, tante volte Çalhanoglu e Suso vanno a fare i quinti: vero che la linea di difesa stia facendo bene, tutti stanno facendo un lavoro incredibile.

Vincere quel derby ero sicuro potesse farci fare un salto di qualità, pensavo che se avessimo portato a casa quella gara avremmo potuto migliorare ulteriormente. Questa squadra ha scritto la storia del calcio mondiale, è una delle più grandi società al mondo. Quando un giocatore arriva al Milan arriva in un grande club, c’è tutto qui: organizzazione, c’è gente che lavora 24 ore su 24. Dobbiamo avere la testa lucida, le gambe piene per giocare una battaglia per 95’: il derby bisogna giocarlo. Ci sarà il record di incassi domani, per un giocatore è fondamentale questo”.

