Gattuso: “Felice per la crescita del gruppo. Godiamoci il passaggio e testa alla Roma”

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha commentato il passaggio del turno ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue parole: “Sono contento che non abbiamo subito gol e sono molto contento anche per la crescita del gruppo e per quei calciatori che hanno giocato di meno. Ora dobbiamo pensare a domenica e alla Roma che ieri ha messo in difficoltà una squadra insidiosa come lo Shakhtar.

Andrè Silva? Ha fatto quello che gli è stato chiesto, gli è mancata la stoccata finale. Ci godiamo questo passaggio di turno e ora testa alla Roma e al campionato. Non subire gol aiuta e dobbiamo continuare su questa strada; si vede meno gente che sbuffa. Dobbiamo ancora migliorare ma siamo sulla strada giusta ed il merito è dei ragazzi che hanno grandissima voglia e stanno mettendo grandissima partecipazione.

Parole di Mirabelli? Dico sempre le stesse cose, per me è un onore essere qui. Certo, c’è grande pressione e si fa fatica ma se sono qui lo devo solo a loro, Fassone e Mirabelli. Senza di loro avrei finito la stagione in Primavera e la prossima chissà”.

Comments

comments