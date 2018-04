Gattuso: “Il Napoli ha una buonissima condizione se gli dai spazio ti punisce”

Il Milan blocca il Napoli sullo 0-0.

I rossoneri partono bene poi subiscono il ritorno del Napoli ma si difendono con ordine grazie anche alla poca brillantezza degli attaccanti del Napoli.

Protagonista assoluto della partita Gigio Donnarumma che negli ultimi istanti nega il gol a Milik.

Questo il commento di Gattuso in Press Conference:

“Non parlate della parata di Donnarumma ma della prestazione, il ruolo del portiere in questi anni è cambiato tantissimo, lui oggi ha dato grande sicurezza al reparto interpretando al meglio il ruolo del portiere moderno.

A livello organizzativo siamo ancora lontani dal Napoli, ma riusciamo a giocarcela perchè li rispettiamo e prepariamo al meglio la partita.

Se a fine stagione arriverà qualche giocatore si alzerà l’asticella.

Non so ancora chi giocherà mercoledì, mancano ancora 3 giorni. Fraseggio? Quando giochi contro il Napoli devi farti le croci, siamo stati bravi a fraseggiare e a farli correre, chiedo tanto ai miei attaccanti in fase di non possesso.

Se giochi contro il Napoli è lo affronti a viso aperto sei un folle, l’abbiamo preparata per farli andare sulle fasce e chiuderli centralmente. Il Napoli esprime un calcio molto bello da vedere ma anche efficace, siamo stati bravi a restare con la difesa alta e li abbiamo mandati sull’esterno, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, sono orgoglioso dei miei ragazzi.

Ho vissuto un Milan diverso, siamo sulla strada giusta ma la strada è ancora lunga, possiamo fare ancora meglio. Oggi avevo pensato di cambiare e mettere due attaccanti ma poi avevo paura di lasciar epiù linee di passaggio a centrocampo.

Se avessimo vinto con il Sassuolo? La prestazione c’è stata, è stata una partita dominata ma la palla non è voluta entrare, con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione ma abbiamo rischiato di perderla.

Da quando ho cominciato a fare il calciatore convivo con lo scetticismo, un po’ di culo ci vuole nella vita.

Musacchio e Zapata? Li ho visti bene, si allenano con grande professionalità.

In che condizione fisica ha visto il Napoli? Se andiamo a vedere la mia gestione della rosa è molto simile a quella di Sarri. E’ normale che il giocatore singolo dopo 40-50 partite può essere in difficoltà ma il Napoli è una squadra viva, se le lasci spazio ti fa sempre male.

Futuro di Donnarumma? Non è detto che vada via dal Milan se viene Reina, non è un mio problema in questo momento”.



