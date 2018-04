Gattuso: “La traversa di Calhanoglu? Se mio nonno aveva tre palle era un flipper”

Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Inter, tornando anche sulla partita persa contro la Juventus.

“L’Inter nelle ultime settimane è cambiata, ha fatto 10 gol subendone zero. Sono in piena salute e alcuni giocatori loro sono tornati al massimo. Anche noi stiamo bene, abbiamo affrontato la Juventus bene e, dopo anni, il derby è tornato a valere per qualcosa di significativo. Spero di ripetere la prestazione fatta allo Stadium.

La traversa di Çalhanoglu a Torino avrebbe regalato la vittoria? Se mio nonno aveva tre palle era un flipper.

Bonucci deve fare il capitano, le sue dichiarazioni non mi sono piaciute. Ora serve pedalare a testa bassa fino alla fine della stagione. Io ho un rapporto diretto coi miei ragazzi, sanno cosa voglio e cosa penso, non voglio vedere nessuno che si offende. Con Çalhanoglu, ad esempio, ci ho parlato ed è tutto a posto. Abbiamo rivisto le cose dello Stadium e abbiamo fatto errori perché tra di noi discutevamo, bisogna andarci sul pallone”.

