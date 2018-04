Gattuso: “Una grandissima occasione sprecata”

Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Premium Sport, dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo.

Abbiamo creato tantissimo, ma senza alcuna veemenza: oggi ci è mancata la voglia con cui bisogna entrare in area, anche se siamo stati un po’ sfortunati. Considerando come si era messa, però, ci è andata bene.

Ci è mancata la giusta cattiveria negli ultimi venti metri, abbiamo sviluppato il gioco facendo girare la palla molto velocemente ed il Sassuolo non è riuscito a metterci in difficoltà. Siamo in calo? Lo vedo anch’io che la squadra a tratti non è brillantissima ed è sulle gambe, ma questa sera abbiamo tirato una ventina di volte, purtroppo ci sono momenti in cui la palla non entra. Nessun alibi: ultimamente sviluppiamo e costruiamo tanto ma non facciamo male agli avversari”.

