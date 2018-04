Gaudino: “Mio figlio è carico, il suo Chievo vuole punti a Napoli”

L’ex calciatore italo-tedesco Maurizio Gaudino, padre del clivense Gianluca, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Napoli-Chievo Verona per me è un derby, sono da sempre tifoso del Napoli ma è normale che tiferò anche per mio figlio Gianluca che milita nella squadra gialloblu. Il Chievo Verona dopo il pareggio di mercoledì che sa di sconfitta deve fare punti per restare in Serie A, è stata una bella mazzata il pareggio col Sassuolo. Mio figlio era molto dispiaciuto anche se era rimasto in panchina, ora vogliono fare una grande partita contro il Napoli anche perchè nelle ultime due gare ha avuto più di qualche difficoltà, sperano veramente di portare punti a casa dal San Paolo.

Leno? è il terzo portiere della Nazionale tedesca, il Bayer Leverkusen lo comprò anni fa dallo Stoccarda (dove giocava nella squadra riserve) e lì sta facendo la sua strada. L’anno scorso ha avuto un po’ di problemi anche mentali, ora li ha risolti. Per Leno ora è il momento di fare il prossimo grande passo con una squadra per il Napoli o di restare a Leverkusen e diventarne una bandiera, bisogna capire cosa vuole fare. Per me è un portiere di grande qualità che può ancora ulteriormente migliorare sotto tutti i punti di vista, è forte sulla linea, negli uno contro uno, non ha paura di uscire e sa giocare anche con i piedi, gli manca solo l’esperienza di una grande squadra”.

Comments

comments