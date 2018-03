Gazzetta: “Il Bayer vuole 28 milioni per Leno, il Napoli punta su Perin”

La società tedesca chiede troppi soldi per il suo giovane portiere e il Napoli non è disposto a trattare a quelle cifre

Reina nonostante sia ancora del Napoli è già partito verso Milano. E’ ormai noto che il portiere napoletano la prossima stagione difenderà la porta del Milan.Come riporta “Repubblica Napoli” , Reina ha effettuato le visite mediche lo scorso 18 Febbraio ma difenderà la porta del Napoli con molta professionalità fino a maggio. A questo punto si è aperto il toto nome per il prossimo numero uno azzurro. La “Gazzetta” oggi fa il punto della situazione, anche se quest’ultima non è delle migliori. Il Bayer Leverkusen vuole 28 milioni per Leno, giovane portiere con magistrale esperienza e che in terra tedesca è terzo solo perchè davanti ha mostri sacri come Neur e Ter Stegen, il Napoli invece è disposto a versarne la metà, 18 milioni. In pole position c’è Perin che al Napoli è sempre piaciuto e lui ci verrebbe di corsa ed in più costa decisamente meno.

