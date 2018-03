Gazzetta: Juve con i popcorn davanti alla TV, il Napoli si è inceppato

L’Edizione odierna della Gazzetta dello Sport punge gli azzurri:

“Il Napoli rallenta a San Siro, dove ha preso forma uno 0-0 poco «sarriano» per contenuti. La Juve, sul divano davanti alla tv e coi popcorn in mano, si è riscoperta in cima.

Più uno in classifica per la nuova capolista, vantaggio che mercoledì potrebbe aumentare a +4 in caso di vittoria dei bianconeri nel recupero con l’Atalanta.

L’Inter fa un regalone alla Juve e viene da pensare alla legge del contrappasso, ma è un pensiero ingannevole. In realtà l’Inter fa un grosso favore a se stessa, ritrova spirito e identità di squadra che aveva nel girone d’andata.

Punto pesante, perché i nerazzurri se lo sono presi con una prestazione autorevole, difensiva il giusto. Anzi, nei primi scorci dei due tempi sono stati gli interisti a mordere la partita per impossessarsene. Il Napoli si è inceppato: un punto nelle ultime due gare, il ribasso è evidente”.

