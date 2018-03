Davide Di Gennaro, centrocampista della Lazio, è intervenuto a Radio Marte.

“La partita del Napoli contro la Roma è passata giustamente in secondo piano per quanto successo nelle ore successive. I giallorossi hanno fatto la loro partita, il Napoli non era sicuramente al meglio. Ma adesso è un momento delicato ed importante, bisogna sollevare il morale e far uscire il carattere. Mi viene da dire per fortuna c’è l’Inter anche se non so quanto sia un bene o un male”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

