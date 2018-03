Genoa, Hiljemark: “Abbiamo visto i video, prepariamo la gara”

Domenica sera il Napoli affronterà al San Paolo il Genoa e della sfida ne ha parlato Hiljemark .

Oscar Hiljemark, centrocampista del Genoa e della nazionale svedese, è intervenuto a Radio CRC.

Queste le sue parole sul momento della squadra: “Al Genoa le cose vanno bene. Contro il Milan abbiamo fatto bene, ma non abbiamo raccolto punti, questo è il calcio. Lavoriamo bene e vogliamo fare una buona partita contro il Napoli anche se non sarà semplice.

Non giocai contro il Napoli quando ero al PSV e all’Elfsborg ed affrontarono gli azzurri. Lo sto vedendo giocare benissimo quest’anno e meriterebbe lo scudetto. E’ una squadra fortissima, esprime un calcio bellissimo tra i più belli non solo d’Italia, ma anche d’Europa. Oggi inizieremo a preparare la partita col Napoli. Finora ci siamo allenati per recuperare le energie e poi abbiamo visto i video.

Mondiale, Svezia si e Italia no? Questo è il calcio. Entrambe le formazioni hanno giocato bene e l’Italia è stata un po’ sfortunata. Mi spiace, ma per noi è fantastico. Il mio idolo è Gerrard. Mertens è molto forte, faceva bene anche da esterno, ma negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità enorme.

Non so chi vincerà lo scudetto, diciamo che adesso la Juve ha un vantaggio, ma può cambiare tutto. In difesa siamo molto compatti, abbiamo avuto dei problemi sotto porta, ma contro il Napoli servirà difendere molto bene. Verremo al San Paolo senza paura e dovremo avere lo spirito giusto e dare il 100%. In passato accostato al Napoli? Se una società come il Napoli vuole parlare con me mi gratifica, ma ho la testa al Genoa e darò tutto me stesso per il Genoa, sono fatto così. Ballardini è un allenatore, ma anche un’ottima persona e questo serve nel calcio per costruire una squadra unita”.

