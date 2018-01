Il Ds del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: “Perin sicuramente è un giocatore che piace al Napoli e Giuntoli, ma non sono stati ancora avviati i contatti tra le società. Noi vorremo tenerlo per anni, ma sappiamo come funziona il mondo del calcio. Un giorno ho detto che se dovesse lasciare il Genoa, mi piacerebbe se vestisse la maglia azzurra. Ma è solo una mia considerazione. A gennaio sicuramente non si muoverà”.