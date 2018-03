Il ds del Genoa, Giorgio Perinetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Piuenne:

“Perin? Cercheremo di tenerlo, ma si sa che quando ti cercano club che giocano la champions per un giocatore la tentazione è forte.

Sarà difficile tenerlo per il Genoa, ma non lascerà mai il nostro club per una squadra di pari livello.

Con il Napoli non c’è stato alcun contatto. “

