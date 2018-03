Gentile: “Di Biagio ha fallito con l’under 21. Non merita la nazionale”

Claudio Gentile, ex commissario tecnico dell’Under 21, ha attaccato duramente Luigi Di Biagio, attuale ct azzurro, parlando ai microfoni di Radio Sportiva.

“Se uno vince e viene mandato via e quelli che non vincono vengono invece confermati, allora c’è qualcosa che non quadra. Ha fallito con l’Under 21, in cui ha avuto 6 giocatori della Nazionale A e dopo aver detto che era la più forte degli ultimi 20 anni. In definitiva, non mi sembra meritevole di ciò che sta ottenendo. I tecnici federali arrivati alla posizione di C.T. sono passati da risultati positivi in Under 21. In questo caso non mi sembra ci siano le stesse credenziali dei suoi predecessori, ma come traghettatore può anche andar bene. Le convocazioni? Evidentemente non ci sono calciatori che meritano quella maglia se bisogna fare affidamento su quelli che hanno fallito la qualificazione. Penso che Buffon abbia segnato un’epoca, però se dobbiamo impostare una Nazionale per il futuro forse si dovrebbe puntare sui giovani perché altrimenti non faranno mai esperienza internazionale. Sarebbe meglio scommettere su un giocatore in prospettiva. Cutrone? Mi piace molto, ha fiuto e si muove bene. Può essere senz’altro un nome da cui partire per il futuro”.

