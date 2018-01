Gerard Deulofeu, l’esterno offensivo che può far fare il salto di qualità al Napoli

Si fa sempre più insistente nelle ultime ore il nome di Gerard Deulofeu per il Napoli. Andiamo a vedere la scheda tecnica dell’attaccante spagnolo del Barcellona:

Attaccante classe 94 alto 179 cm per 72 kg, dotato di grande velocità, dribbling e senso del goal, con la nazionale spagnola under 21 vanta 16 goal in 32 presenze.

Un giocatore come detto dotato di grande velocità, perfetto per le squadre che giocano in contropiede, gioca molto a testa bassa e la sua specialità è arrivare sul fondo per mettere cross insidiosi.

Caratteristiche non perfette per il Napoli che non è una squadra di contropiede ma una squadra che predilige il possesso palla e fa partire l’azione dalla difesa, a volte anche dal portiere.

Ma Gerard Deulofeu non è solo un velocista, è un giocatore anche duttile, capace di accentrarsi e calciare in porta e potrebbe rappresentare una risorsa importante per il Napoli di Sarri.

Nel 4-3-3 può giocare sia a destra che a sinistra, ma rende sicuramente di più a destra dove può andare sul fondo per crossare.

Delo può essere importante per il Napoli non solo da un punto di vista tecnico, nonostante sia giovanissimo ha grande esperienza in Europa, ha infatti vinto un’Europa League con il Siviglia anche se giocando molto poco, poi ha giocato nell’Everton, nel Milan e ovviamente nel Barcellona.