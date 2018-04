Gesto Chiellini: a Dino Baggio contro la Juve costò molto caro

Il gesto di Chiellini diretto verso il direttore dopo il rigore dato contro la Juventus nella partita contro il Real Madrid ha somiglianze con quello fatto da Dino Baggio in Parma-Juve.

Il 9 gennaio 2000 durante Parma-Juventus, Dino Baggio venne espulso dopo un brutto intervento su Gianluca Zambrotta che gli costò il cartellino rosso. Il centrocampista rossoblu reagì mimando verso l’arbitro Farina il gesto dei soldi, strofinando cioè il pollice e l’indice della mano destra prima di uscire dal campo. Questo gesto gli costò sei giornate di qualifica, 200 milioni di lire di multa e la sospensione per due partite in Nazionale che, dopo questo episodio, dopo esserne stato titolare, non lo convocò più. Ora la domanda è: cosa accadrà a Chiellini? Il suo gesto in una competizione europea, quindi addirittura con maggiore risalto mediatico, avrà simili conseguenze?

