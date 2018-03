Ghoulam distrutto, lacrime e conforto da parte dei compagni

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, dopo l’intervento al ginocchio, era ad un passo dal riprendersi.

Nell’ultima visita il dottore gli aveva dato l’ok per allenarsi in campo con i compagni, poi un brutto colpo. Durante l’allenamento pomeridiano di ieri sente che qualcosa non va, si ferma e con lui anche i cuori dei compagni. Si va a Villa Stuart pe run controllo ma già si pensa ad una frattura della rotula, il professor Mariani non può fare altro che confermare i dubbi. Viene subito operato.

Al responso del medico Ghoulam ha versato tante lacrime, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Faouzi era davvero distrutto a Castel Volturno e i compagni hanno cercato di stargli vicino ma le lacrime sono state tante.

