Ghoulam e il recupero “lampo”, uomo bionico del Napoli

Il franco-algerino ha completato a tempo di record la fase riabilitativa e da oggi torna gradualmente a disposizione.

Infortunatosi lo scorso 1°novembre contro il City in Champions, Faouzi Ghoulam ha bruciato le tappe del suo recupero e stamane dopo la visita decisiva a Villa Stuart ha avuto l’ok per tornare ad allenarsi. Incredibile la fisicità del calciatore, mai nascosta anche dallo staff medico azzurro, che in soli 75 giorni lo ha portato a completare il processo riabilitativo. Una sorta di “uomo bionico” azzurro.

Così come confermato oggi dal dottor. Alfonso De Nicola (CLICCA QUI), il franco-algerino da domani inizierà una serie di allenamenti che lo porteranno al ritorno in campo definitivo. La data per averlo pienamente “a disposizione”, anche se non fissata ufficialmente, è quella del 15 febbraio quando il Napoli esordirà nei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia. A soli 105 giorni dal terribile e inopinato infortunio.

Numeri da record, se consideriamo che Arek Milik – per il quale è prevista la stessa tabella di marcia – quest’anno si è infortunato 39 giorni prima del suo compagno di squadra. Il polacco ha bruciato i tempi di recupero già nella passata stagione e adesso comunque non è da meno (CLICCA QUI), ma Ghoulam invece li ha proprio disintegrati. Un auspicio per tornare prestissimo a macinare chilometri, incursioni e gol sull’out di sinistra.

