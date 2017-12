Ghoulam verso un recupero da record

Volti sorridenti e tanta soddisfazione dopo l’ultimo controllo fatto a Ghoulam a Roma.

Sono trascorsi alcuni giorni da allora ma voci di corridoio raccontano di un Mariani piacevolmente stupito per l’esito della visita.

Ovviamente nessuno si sbilancia e verranno prese tutte le precauzioni del caso ma sembrerebbe che Faouzi si stia avviando verso un recupero prodigioso.

Insomma, se tutto procederà per il meglio anche in infermeria il Napoli e il suo straordinario staff medico potrebbero battere l’ennesimo record.