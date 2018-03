Giaccherini: “Napoli periodo difficile di cui non voglio più parlare”

Emanuele Giaccherini, autore oggi del suo primo gol con il Chievo, ha commentato a Sky Sport la vittoria contro il Cagliari.

“E’ stato un gol importante, perché venivamo da un periodo molto difficile e avevamo bisogno di un successo. Questo è un gruppo con dei grandi valori, in cui tutti remano dalla stessa parte. Napoli? È stato un periodo difficile, ma non voglio più parlarne. Devo cambiare pagina, sono al Chievo e voglio dare tutto per questa maglia. Ringrazio Maran per i complimenti, qui sono davvero felice”.

