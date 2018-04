Giallo pesante per Mário Rui, non ci sarà col Milan

La gara di oggi, giocata senza due squalificati, ferma il portoghese per il Milan.



La vittoria al cardiopalma di oggi pomeriggio contro il Chievo Verona, arrivata senza gli squalificati Albiol e Jorginho, ferma un nuovo calciatore per la prossima gara. Mário Rui, a causa del cartellino giallo ricevuto quest’oggi dall’arbitro Manganiello, infatti verrà squalificato dal giudice sportivo per aver raggiunto la quinta ammonizione in stagione. Il portoghese fra l’altro era già stato fermato dopo l’espulsione (per doppio giallo) contro la Sampdoria lo scorso dicembre.

Da monitorare, in vista di Juve-Napoli fra 3 gare, la situazione diffidati che per ora vede altri due calciatori azzurri in lista: Koulibaly e Mertens. Due titolarissimi fondamentali da “preservare”, ai quali al prossimo cartellino giallo ricevuto si aggiungerebbero anche Zieliński, Insigne e – nonostante il basso minutaggio – Rog. Nella difficile lotta-scudetto con la Juve c’è da considerare anche questo.

–

–

La vittoria al cardiopalma di oggi pomeriggio contro il Chievo Verona, arrivata senza gli squalificati Albiol e Jorginho, ferma un nuovo calciatore per la prossima gara. Mário Rui, a causa del cartellino giallo ricevuto quest’oggi dall’arbitro Manganiello, infatti verrà squalificato dal giudice sportivo per aver raggiunto la quinta ammonizione in stagione. Il portoghese fra l’altro era già stato fermato dopo l’espulsione (per doppio giallo) contro la Sampdoria.

Da monitorare, in vista di Juve-Napoli fra 3 gare, la situazione diffidati che per ora vede altri due calciatori azzurri: Koulibaly e Mertens. Due titolarissimi fondamentali da “preservare”, ai quali al prossimo cartellino giallo ricevuto si aggiungerebbero anche Zieliński, Insigne e – nonostante il basso minutaggio – anche Rog. Nella difficile lotta-scudetto con la Juve c’è da considerare anche questo.

La vittoria al cardiopalma di oggi pomeriggio contro il Chievo Verona, arrivata senza gli squalificati Albiol e Jorginho, ferma un nuovo calciatore per la prossima gara. Mário Rui, a causa del cartellino giallo ricevuto quest’oggi dall’arbitro Manganiello, infatti verrà squalificato dal giudice sportivo per aver raggiunto la quinta ammonizione in stagione. Il portoghese fra l’altro era già stato fermato dopo l’espulsione (per doppio giallo) contro la Sampdoria.

Da monitorare, in vista di Juve-Napoli fra 3 gare, la situazione diffidati che per ora vede altri due calciatori azzurri: Koulibaly e Mertens. Due titolarissimi fondamentali da “preservare”, ai quali al prossimo cartellino giallo ricevuto si aggiungerebbero anche Zieliński, Insigne e – nonostante il basso minutaggio – anche Rog. Nella difficile lotta-scudetto con la Juve c’è da considerare anche questo.

Comments

comments