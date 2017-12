Giampaolo: “Domani alla Samp serve una vittoria, sono fiducioso”

Il tecnico della squadra blucerchiata ha parlato in conferenza-stampa pre-match.

“I giocatori hanno le possibilità di rimanere nelle posizioni nobili della classifica fino al termine del campionato“. Così Marco Giampaolo, allenatore della Samp alla vigilia della sfida casalinga contro la Spal al Ferraris. C’è fiducia nelle parole del tecnico blucerchiato, dopo il momento di crisi con appena un punto in cinque partite.

Situazione diverse, ma adesso la Sampdoria vuole voltare pagina nonostante le insidie di una sfida come quella con la Spal. Il tecnico Giampaolo indica la strada ai giocatori: “Domani serve una grande partita che poi 99 volte su 100 è sinonimo di vittoria e sono fiducioso che questo accada. L’avversario è neopromosso, ma ha messo in difficoltà diverse squadre in questa prima parte di campionato. Una formazione fisica con un bel parco attaccanti. Ho grande rispetto per l’avversario ma, allo stesso tempo, nutro molta fiducia nella mia squadra e prima degli altri guardo a noi stessi“.

Fonte: Ansa