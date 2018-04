Giampaolo: “Futuro? Voglio restare qui, vedremo a fine stagione”

Marco Giampaolo ha parlato nella conferenza stampa pre Juventus-Sampdoria. Ecco quanto ha detto sul suo futuro l’allenatore della Samp, corteggiato da De Laurentiis come successore di Sarri.

“Ferrero ha detto che restò qui un altro anno. Io alla Sampdoria sto bene e mi fanno lavorare bene, lo ribadisco, poi la mia intenzione è quella di continuare perché sto bene. A fine campionato ci sediamo a tavola e decidiamo cosa fare: non è un matrimonio, non è una questione di contratto o di alternative, se sono convinto si continua se non sono convinto ci si saluta. Non vuol dire che me ne vado, io voglio stare qui: ad oggi il mio sentimento è di continuare a lavorare alla Sampdoria. Adesso stanno pure costruendo il centro, mi dispiacerebbe non vederlo inaugurato: mi è già successo a Catania, l’hanno finito e mi hanno esonerato. Non è un problema che ho, adesso l’aspetto più importante è stare lì e giocarci fino all’ultimo un risultato straordinario”.

Comments

comments