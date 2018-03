Giannini: “il Napoli gioca meglio del Barcellona”

Giannini ha parlato così al Corriere del Mezzogiorno.

“Il Napoli gioca meglio del Barcellona”. E un elogio a Sarri: “Sta dimostrando di essere un vero maestro del ‘tiki taka’”. Giuseppe Giannini, ex bandiera della Roma con un passato anche nel Napoli, si proietta così alla gara di questa sera al San Paolo. Per continuare a credere nello scudetto, gli azzurri hanno bisogno di vincere: “I presupposti per lo scudetto ci sono – le parole rilasciate al Corriere del Mezzogiorno -. La Juventus è abituata a vincere, è cinica, ha senza dubbio un organico superiore ma gli azzurri sono capaci di qualsiasi impresa”. Attenzione però alla Roma, che contro il Napoli cercherà di rialzare la testa: “È la partita giusta per la Roma. Deve rialzarsi subito se vuole continuare la corsa Champions in campionato, visto che ci sono diverse concorrenti agguerrite come Lazio, Inter e Milan”.

Comments

comments