Giordano all’attacco: “Che mi frega che Sarri valorizza Koulibaly? ADL può anche andarsene”

L’Ex calciatore azzurro, Bruno Giordano, ha attaccato pesantemente Sarri e De Laurentiis a Canele 21:

“Sarri? A me che un tecnico valorizzi Koulibaly che me ne può fregare da tifoso, se poi vince meno di Mazzarri e Benitez. A me tifoso cosa me ne entra.

Non serve e niente lottare e fare 78 punti e battere i record se poi non vinci.

Qui si vuole far passare la stagione come positiva anche col secondo posto. Era terzo? La stagione non è migliore. Se non vinci è negativa!.

200mln per vincere? Se non ce li ha ADL può anche andarsene, fare il presidente con i soldi delle tv siamo capaci tutti. Altri l’hanno fatto fallire? I presidenti prima mettevano di tasca loro.

