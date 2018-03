Giordano: “Idee di Sarri si sposano con il talento. Difesa? Lunga vita ad Albiol”

Antonio Giordano ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Per capacità di sintesi, di creatività, di creare magia, Jorginho è attualmente il più grande centrocampista di regia in Italia. Sono le idee dell’allenatore che si mischiano con un talento straordinario. Europa League? Non sarà un ostacolo, è che non so con quali motivazioni verrà affrontata. Capisco i giocatori se pensano ad altro insomma in questo momento. Poi c’è da aggiungere la qualità del Lipsia che è tornata ad essere alta. Ci sarà da divertirsi.

Secondo me non arriverà nessuno dal mercato degli svincolati. Se arriverà l’opportunità di un difensore, onestamente, penso che sia un estremo rimedio. E’ chiaro che è una cosa che tu devi poter fare, ma se ti costa un occhio della fronte no. Albiol non sta malissimo, non giocherà contro il Lipsia ma giocherà in campionato. Chiriches non se la passa malissimo e Tonelli sembra recuperato dopo aver passato giorni bui in cui non riusciva nemmeno ad allenarsi. Fatto sta che la partita di sabato ci ha mostrato quanto è fondamentale Albiol, lunga vita a lui”.

