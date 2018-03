Giordano: “Lo scontro diretto non sarà decisivo. Mercato? Torreira vicino”

Antonio Giordano ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Panchina d’oro? Gasperini merita assolutamente il secondo posto. Ha portato l’Atalanta in Europa League, molto avanti in Coppa Italia, ha fatto plusvalenze e maturare giocatori. E’ il compimento di un lungo percorso di una carriera.

Lo scontro del 22 aprile sarà importante ma non decisiva, ci sono altre partite complicate sia per il Napoli che per la Juventus, come l’Inter e la Roma per i bianconeri e altre per gli azzurri. Pensare che il campionato si decida in una sola partita è un errore che non commetterebbe mai nessun allenatore.

Le trattative del Napoli? Ce ne sono tante di cui si parla, ma ce ne sono tre che sono vere. Torreira è quella più avanti, poi altre vengono portate avanti sott’acqua. Poi è ancora presto per parlare di cosa succederà sulla panchina del Napoli. Sarri è l’uomo che si vuole stia sulla panchina fino all’invecchiamento. Per il resto, Giampaolo è il profilo più vicino ma non è detto che non ce ne siano all’estero, basta ricordare quello che è successo quando arrivò Benitez. Ma per me Sarri resta al 70%”.

