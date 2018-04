Giordano: “Per Sarri domani sarà una partita particolare”

Antonio Giordano, inviato del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte

“C’è volontà assoluta di dare continuità al progetto partendo da Sarri, anche se prima o poi questo ciclo finirà. Non credo che De Laurentiis e Sarri arrivano a decidere sul futuro il 20 Maggio ma un pò me lo auguro. Mai come questa volta nelle dichiarazioni del presidente non leggo alcuna strategia e pressione nei confronti dell’allenatore. E credo che nessuno spenderà 8 milioni per comprare un allenatore. Sarri all’epoca venne scartato dal Milan perchè considerato non idoneo anche se Galliani credeva molto in lui, De Laurentiis è stato molto bravo. Ecco perchè domani per l’allenatore del Napoli sarà una partita particolare” .

