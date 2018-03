Giordano: “Sarri vive di emozioni”

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte

“ Ho visto il premio Maestrelli dato a Mr Sarri ieri sera, è stata una bella serata. Penso che Sarri abbia l’appartamento pieno di questi premi e infatti continuo ad interrogarmi sul come sia possibile che sia arrivato così tardi ad alti livelli. Sarri e De Laurentiis per il contratto si incontreranno molto presto ed è ovvio che il mister dovrà avere la voglia di continuare ed un progetto valido. La gente vuole che resti, ed al giorno d’oggi non è proprio una cosa scontata ed il Presidente di questo ne deve tener conto” .

