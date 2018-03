Giornalismo napoletano in lutto, addio a Carlo Carione

Il giornalista di Rai Sport, 55 anni, è venuto a mancare improvvisamente.

Una bruttissima notizia per il giornalismo partenopeo in questa mattinata, è scomparso improvvsamente Carlo Carione, giornalista di Rai Sport. 55 anni compiuti da poco, Carlo Carione seguiva le vicende del Napoli per il TGR Campania ed era spesso protagonista sui campi cadetti come inviato di 90° minuto Serie B.

–

La notizia ha sconvolto tutti i colleghi ed anche il Napoli ha voluto esprimere subito il suo cordoglio con una nota sul suo sito ufficiale. Alla moglie, ai figli e ai famigliari, sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di 100x100Napoli.

