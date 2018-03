Giovanili Napoli, vincono gli U16, pari per gli U15, U17 K.o

Giornata all’insegna delle giovanili, in campo gli azzurrini Under 15, 16 e 17

Gli Under 15 pareggiano per 2-2 in casa del Bari con i goal di Umile ed Esposito, gli azzurrini consolidano il primo posto in classifica in virtù della sconfitta della Roma con il Frosinone.

Gli Under 16 vincono invece per 2-0 contro il Bari grazie alle reti di Cioffi e Ceparano, gli azzurrini sono già matematicamente qualificati per i playoff scudetto dove accedono le prime due.

Brutta sconfitta invece per gli Under 17 che perdono 5-1 a Pescara ma restano in corsa per accedere ai playoff scudetto.

Fonte foto: calcionazionale.it

