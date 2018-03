Giudice sportivo: Inter multata dopo cori razzisti. Ammenda per il Napoli

Ecco tutte le sanzioni del Giudice Sportivo dopo la nona giornata di ritorno di Serie A.

Ammenda di € 15.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere i suoi sostenitori assiepati

al 2° anello verde, per la quasi totalità, al 1°, 2° e 10° del primo tempo, intonato cori insultanti di

matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; recidiva specifica.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente causato

il ritardato inizio della gara di circa cinque minuti; recidiva specifica.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 6° del

secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14

n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato

con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. NAPOLI per avere ingiustificatamente causato il ritardato

inizio della gara di circa cinque minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPAL 2013 per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo

tempo, ripetutamente intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara; infrazione

rilevata dai collaboratori della Procura federale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DE ROSSI Daniele (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

DEL PINTO Lorenzo (Benevento): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già

diffidato (Quinta sanzione).

LINETTY Karol (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

PELUSO Federico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

RAGUSA Antonino (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Quinta sanzione).

Comments

comments