Giudice Sportivo: squalificato un difensore del Chievo

Dopo le gare recuperate il 3 e il 4 aprile per l’ottava giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni.

Le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, sono le sueguenti:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADJAPONG Claud (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MAGNANELLI Francesco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDREOLLI Marco (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CEPPITELLI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CHIESA Federico (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LETIZIA Gaetano (Benevento): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

