“Giudicate” soltanto 3 gare ma sono ben 6 gli squalificati dopo la lettura dei referti arbitrali.

In attesa di capire quando si giocheranno i tantissimi recuperi della Serie A e della Serie B, rinviati per la morte improvvisa di Davide Astori, il Giudice sportivo ha diramato l’elenco con i provvedimenti adottati per le gare giocate sabato.

Squalifica per 1 giornata:

Alex Sandro (Juventus)

Džeko (Roma)

Fazio (Roma)

González (Bologna)

Lichsteiner (Juventus)

Mattiello (Spal)

