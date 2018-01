Giudice sportivo, tre calciatori squalificati; chiusa curva del Verona

Tre calciatori dovranno saltare la prossima giornata di campionato, prima del girone di ritorno. Lo ha deciso il Giudice Sportivo che, pochi minuti fa, ha reso note le decisioni per il prossimo turno.

Squalificati Miangue del Cagliari, Masina del Bologna e Mora della Spal.Per la Curva Sud del Verona, un turno con la condizionale per cori razzisti durante il match con la Juventus: “Si delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione; oltre all’ammenda di € 20.000,00