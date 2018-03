Giudice Sportivo, tutte le sanzioni: due giornate a Marusic e Berardi

Sette calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 26^ giornata di Serie A.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BERARDI Domenico (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARUSIC Adam (Lazio): condotta gravemente antisportiva per avere, al 17° del secondo tempo, reagendo volontariamente ad una trattenuta, con il pallone a distanza di giuoco, colpito con una gomitata al volto un calciatore della squadra avversaria, senza procurargli danni fisici.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

VIOLA Benito Nicolas (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BURDISSO Nicolas Andres (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LARSEN Jens Stryger (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHIATTARELLA Pasquale (Spal 2013): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).

SOUZA ORESTES Romulo (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)

