Giuffredi chiarisce: “Rui felice di essere a Napoli, speriamo nello Scudetto”

Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per chiarire alcune dichiarazioni che sono state travisate.

Queste le sue parole: “Lui è arivato a Napoli dopo che per un anno con la Roma non ha potuto dimostrare il suo valore. Con un po’ di rammarico siamo andati via anche perché c’erano stati dei cambiamenti. Quando si è infortunato Ghoulam ci siamo detti “ora dimostriamo il nostro valore, ciò che sappiamo fare. Restiamo”. Lui è strafelice di essere a Napoli.

Non so cosa succederà a giugno, l’anno scorso dovevamo restare a Roma poi è cambiato allenatore e direttore e le cose sono cambiate. Ma è la normalità che non si sa a giugno cosa accadrà. Abbiamo avuto da novembre la possibilità di giocare e dimostrare quindi adesso mi sembra assurdo quello che stanno dicendo. Mario Rui è felice a Napoli ed io da napoletano e tifoso spero nel tricolore” .

