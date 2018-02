Giuffredi: “Hysaj porterà una plusvalenza altissima. Sepe? L’anno prossimo titolare oppure parte”

L’agente di Mario Rui, Hysaj e Sepe ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rmc Sport.

“Come sta Hysaj? Sicuramente ci sarà contro la Roma, per fermarlo ci vogliono i missili e lui è un giocatore che va col pilota automatico. Quanto valgono sul mercato lui e Hysaj? Per Hysaj ci sarà una plusvalenza altissima, mentre Mario Rui quando partirà avrà un valore ancora più alto rispetto alla cifra già importante che ha pagato il Napoli. Poi, ovviamente, il finale di stagione farà la differenza. Per stabilire un valore di mercato sono importanti gli ultimi mesi. Sepe ha grandissime qualità e nulla da invidiare ad alcun portiere italiano. La sua ambizione è quella di fare il titolare. Se ci sarà la possibilità di farlo a Napoli saremo contenti, altrimenti andrà a dimostrare le sue qualità altrove. Quest’anno il progetto era fare il secondo a Napoli, ma se in estate il club non punterà su di lui saremo noi a puntare su un’altra squadra. Non ha più 20 anni, ma 26 e vuole dimostrare di essere un grande portiere”.

