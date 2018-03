Giuffredi: “Mário Rui mi ha confermato che sta bene, stasera ci sarà”

Il procuratore, fra gli altri del portoghese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Mario sarà sicuramente della partita di stasera, l’ho sentito e mi ha detto che sta bene e non ha problemi. Il Napoli ha un vantaggio dal rinvio di Juve-Atalanta? assolutamente no, perchè anche in caso di vittoria per me sarà sempre un +1 e non certo un +4 sui bianconeri. In ogni caso la giornata di calcio fondamentale in Serie A sarà quella del prossimo weekend quando il Napoli ospiterà la Roma e la Juventus andrà in casa della Lazio.

–

Le difficoltà iniziali al Napoli del mio calciatore non sono state nel confronto iniziale con uno come Ghoulam, ma per lo scetticisimo generale dell’ambiente sulle sue qualità. Mario sa benissimo di non essere secondo a nessuno e conosce le sue qualità. Se Sarri schiererà sempre gli stessi nelle ultime 13? conosco il mister da cinque-sei anni, vedrete che senza coppe il mister utilizzerà maggiormente quei calciatori-base e la squadra crescerà ancora di più, in maniera spaventosa. Le squadre di Sarri da marzo in poi volano, e veramente e seriamente il Napoli può pensare allo Scudetto”.

