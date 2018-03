Giuffredi: “Niente sul rinnovo di Hysaj. Rui al mondiale. Su Sepe e Grassi…”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj, Sepe, Mario Rui e Grassi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

“Rinnovo Hysaj? Al momento non c’è niente di vero, discorsi che cnon ci sono. Al momento Elsed è concentrato su altro e fine alla fine del campionato non ci penseremo. Mario Rui al mondiale? Io sono mesi che dico che ci andrà, anche quando lui mi diceva che non sarebbe mai stato possibile. Ci ho creduto quando non giocava, figuriamoci ora. Veniva da un infortunio difficile, c’è voluto tempo, c’è voluta pazienza e la voglia di aspettarlo. Quando ha avuto la possibilità di giocare con continuità è aumentata la condizione e la convinzione nei propri mezzi. Ed ha ancora ampi margini di miglioramento. Quando tornerà Ghoulam? Il Napoli è una delle squadre più importanti d’Europa ed è giusto che ci siano 22 titolari, non 12. Chi vuole far parte di queste squadre deve essere in grado di sopportare una concorrenza importante. Poi giocherà chi lo meriterà.

Conti è disponibile, è andato in panchina con il Chievo. Ma ci vorranno mesi prima di ritrovare la condizione. Penso che si potrà giocare le sue possibilità l’anno prossimo. Sepe? E’ molto stimato sia dalla società che da Sarri e ha fatto molti progressi nella considerazione. Ma a 27 anni si sente pronto a fare il titolare, non è più disponibile a fare quello che ha fatto in questi anni quindi o farà il titolare oppure dovrà andare via, ed è giusto che vada via. Escludo che faccia un’altra stagione simile.

Per Grassi è il suo primo vero anno da calciatore. Da quando è arrivato a Napoli si è prima infortunato, poi all’Atalanta non è stato valorizzato. In questa stagione ha finalmente mostrato le sue qualità ed ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti italiani in assoluto. Merita ed è pronto per una squadra importante, poi dovrà essere il Napoli a valutare se tenerlo o meno.

Sarri? Credo che resti, è molto affezionato alla piazza, alla città e ha sintonia con una società con cui si trova bene. In un’altra società non sa se potrà esprimere le sue idee sia di gioco che di gestione. Quindi io penso che resti perché, tra l’altro, è innamorato della città”.

