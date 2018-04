Il goal più bello dei Mondiali? Maradona fuori dal podio

Inizierà giovedì 14 giugno per concludersi domenica 15 luglio il mondiale di Russia 2018.

Sarà la 21ª edizione del campionato mondiale di calcio organizzato dalla FIFA. La competizione regala emozioni, gesti tecnici e goal da parte di grandi campioni e qualcuno lo si ricorderà per sempre, come ad esempio, il gol dell’inglese Owen contro l’Argentina nel 1998, quello di Pelè contro la Svezia nel 1958.

Oppure come dimenticare la magia di quella sera del 19 Giugno 1990 all’Olimpico di Roma dove il ‘Divin Codino’, ovvero Roberto Baggio, siglò il goal più bello nella sfida tra Italia e Cecoslovacchia, durante i mondiali di Italia ’90, partendo da metà campo e dribblando mezza squadra avversaria.

Tra i tanti però è indelebile nella memoria di molti, quello che viene definito il gol del secolo, siglato da Diego Armando Maradona: il 2-0 all’Inghilterra ai Mondiali 1986.

In attesa dell’inizio della prossima Coppa del Mondo, la Fifa ha voluto proporre un sondaggio per decidere il gol più bello della storia dei Mondiali, organizzando una gara ad eliminazione diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Mondiale. A trionfare però non è stato il fenomeno argentino, bensì Manuel Negrete, autore della splendida semirovesciata in Messico-Bulgaria del 1986.

Al secondo posto ul brasiliano Eder grazie al goal segnato ai Mondiali del 1982 contro l’Unione Sovietica. Nemmeno finale per El Pibe de Oro che con grande stupore è stato eliminato addirittura ai sedicesimi sconfitto dal calcio di punizione di Teofilo Cubillas ad Argentina ’78.

A cura di Stefano Esposito

