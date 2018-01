I gol di Pecchia e Cruz per battere il Parma al San Paolo

La SSC Napoli sul sito ufficiale del club celebra le partite giocate dagli azzurri il giorno 26 gennaio.

Il giorno 26 gennaio il Napoli ha giocato dieci partite, nove in serie A ed una in coppa Italia, ottenendo cinque vittorie e due pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 2-1 al Parma nella prima di ritorno della serie A-1996/97

Questa è la formazione schierata da Luigi Simoni:

Taglialatela, Colonnese, Baldini, Ayala, Milanese, Turrini, Boghossian (79′ Altomare), Cruz, Pecchia, Caccia (88′ Caio), Aglietti (46′ Crasson)

I gol: 22′ Pecchia, 31′ Chiesa, 56′ Cruz

Dopo il girone d’andata il Napoli era ottavo in classifica e chiuse quel torneo al tredicesimo posto. Lo scudetto andò alla Juventus proprio davanti al Parma di Carlo Ancelotti.

Il primo gol ai gialloblu fu di Fabio Pecchia, attuale tecnico del Verona, che è, poi, tornato a Napoli come secondo di Rafa Benitez. Il centrocampista vanta 24 gol nelle sue 171 presenze in maglia azzurra: 21 reti in 152 partite di serie A e 3 nelle 15 di coppa Italia. Non ha segnato nelle 4 presenze in Europa.

Fonte SSC Napoli.