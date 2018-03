Gol subiti in trasferta, Napoli prima in Europa

La difesa è sempre stata una delle chiavi per vincere e il Napoli, in questa stagione, ha nettamente migliorato il suo rendimento in questo senso.

Gli azzurri, infatti, hanno subito ben 13 reti in meno rispetto allo scorso campionato e, addirittura, sono la miglior squadra d’Europa per quanto riguarda i gol subiti fuori casa, alla pari del Barcellona: solo 7 le reti incassate lontano dal San Paolo. Merito dell’intesa e dell’equilibrio fornito dalla coppia Koulibaly-Albiol, rivelatisi spesso decisivi anche dal punto di vista offensivo, avendo, entrambi, segnato gol importanti. È dai due baluardi che deve ripartire la rincorsa del Napoli verso lo Scudetto.

